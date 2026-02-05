Oru koolijuhiks saab Karel Rahu

Foto Kaire Reiljan

Oru kooli hakkab 1. aprillist juhtima õpetaja ja kunstnik Karel Rahu.

Tosina kandidaadi seast välja valitud Rahu ütles Lääne Elule, et on õpetajana töötanud 19 aastat. „See on abituriendi vanus. Olen ühte ametit pidanud ühe nooruse jagu. Tunnen, et uue ameti jaoks on kogemusi ja mõtteid,” märkis ta.

Läänemaa ühisgümnaasiumi õpetajana tunneb ta Oru kooli sealt õppima tulnud laste järgi. „Tundub, et midagi on seal koolis hästi,” ütles Rahu.

Lääne-Nigula haridusosakonna juhataja Solveig Edasi sõnul vastab Rahu õpetajate ootustele. „Ta on ise koolis töötanud, tal on projektijuhi kogemus, ta on empaatiline,” loetles Edasi.

1985. aastal sündinud Rahu on lõpetanud Haapsalu gümnaasiumi ja Tallinna ülikooli kunstiõpetajana. Ta on töötanud õpetajana Haapsalu kunstikoolis ja kunagises Haapsalu gümnaasiumis. Rahu on aastaid joonistanud Lääne Elule koomikseid.

Tunamullu pälvis Rahu Andres