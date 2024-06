Uuemõisas käivad uue suvelavastuse proovid

Haapsalu külje all Uuemõisa lossis esietendub 19. juunil lavastus Ernst Enno lapselapse, kirjanik Elin Toona mälestuste ja loomingu ainetel.

Täpselt kaks nädalat enne esietendust lõhnavad Uuemõisa lossi ees uimastavalt roosipõõsad. Lossi idatiiva ukse ees seisab väike must laud, neli tooli ümber, laual üksildane kohvitass. Varasuvine idüll.

Miski ei anna põhjust arvata, et mõnekümne sammu kaugusel põgeneb seitsmeaastane tüdruk sõja jalust, põgeneb koos ema ja vanaemaga, teadmata kuhu. Tal on hirm. Koos ema ja vanaemaga kössitab laps surnuaial, sest pommitatakse kohti, kus on inimesi. Kalmistut ehk mitte. Seal on surnud.