Rasmus Munskind tegi peatreenerina suurepärase debüüdi

Jaanus Getreu

Rasmus Munskind (paremal) on koos Priit Mäeoruga ka ise Eesti koondises mänginud. Foto erakogu

9. september 2025 on Läänemaa spordis ajalooline päev. Läänlase Rasmus Munskindi juhendamisel alustas Eesti rannajalgpallikoondis pürgimist Euroliiga A-divisioni.

Kaugel Itaalias, Viareggios on käimas rannajalgpalli Euroliiga sõelturniir, kus selgitatakse kaks rannakoondist, kes pääsevad 2026 aastaks Euroliiga A-divsjoni ehk Euroopa 16 parema riigi sekka. Sõelturniiril mängiva

