Palivere poisid ja Margus Ollema saavad elupäästja medali

Neli Palivere põhikooli õpilast saavad homme elupäästja medali, sest päästsid tänavu kevadel mahajäetud veehoidlasse kukkunud sõbra. Lisaks poistele saab elupäästja medali Nõva komando päästja Margus Ollema ning päästeteenistuse medali Haapsalu komandoo meeskonnavanem Priit Pajusalu.

Tänavu 11. märtsi pärastlõunal läks viis Palivere põhikooli poissi Allikmaa küllas asuvasse karjääri grillima. Lõkke tegemiseks puude alt oksi korjates kukkus toona 8. klassi poiss Rainer vanast tuletõrje veehoidlast jäänud auku. Temaga koos olnud Silver Kalju, Kristofer Laine, Ragnar Vinkler ja Marten Matto küll sõbra kukkumist ei märganud, kuid õnneks kuulsid appikarjeid. Silver, Kristofer, Ragnar ja Marten asusid kiirelt tegutsema ja aitasid üheskoos sõbra veehoidlast välja. Seejärel suundusid nad lõkkeplatsile, tegid lõkke, et sõber saaks sooja ja jäid ootama päästjaid. Noormehe elu sai päästetud tänu heade sõprade kiirele ja asjakohasele tegutsemisele.

Nõva päästekomando päästja Margus Ollema saab elupäästja medali veekogult eaka mehe päästmise eest tänavu 4. juuli varahommikul. Mees oli juba eelmisest õhtust saadik lekkivas kummipaadis viibis ega suutnud enam omal jõul kaldale jõuda. Piirkonnas elav kutseline päästja Margus Ollema reageeris viivitamatult ning tõi läbi roostiku liikudes ja ujudes kaldale vanemas eas, tugevalt alajahtunud ja liikumisvõimetu mehe, kes vajas meditsiinilist abi. Marguse kiire ja iseseisev tegutsemine päästis inimelu.

Päästeteenistuse medali, mida annab siseminister keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest või teenete eest päästealal pälvib Haapsalu päästekomando meeskonnavanem Priit Palusalu.

Päästeteenistuse aumärgid annab siseminister Igor Taro ja päästeameti peadirektor Margo Klaos üle homme Estonia kontserdisaalis. Aumärgiga tunnustatakse 117 inimest, sh antakse üle 70 medalit elu päästmise eest.