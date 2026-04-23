Haapsalu lõpetas püsilisatasude maksmise

Kuula artiklit, 1 minutit ja 19 sekundit

Püsivaid lisatasusid enam ei maksta. Foto: Juhan Hepner

Sel nädalal tühistas linnavalitsus neljale ametnikule püsivalt lisaülesannete eest makstud lisatasud.

„Tõstsime palku. Püsivad ülesanded peavad kajastuma põhipalgas,” ütles linnapea Olavi Seisonen.

Kõige kauem oli lisatasu makstud kultuurispetsialist Teele Jurtomile, kes sai 2023. aasta detsembrist iga kuu 350 eurot lisaks, sest täitis osaliselt sporditöö spetsialisti ülesandeid.

Artikkel jätkub peale reklaami

2024. aasta aprillist sai põhipalgale lisaks 250 eurot ehitusnõunik Aivar Sein infrastruktuuri trasside ja sademeveesüsteemide halduse eest