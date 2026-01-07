Disainer jagab nippe: kuidas hooldada pidurõivaid nii, et need kestaksid aastaid

Kuula artiklit, 3 minutit ja 58 sekundit 0:00 / 3:58

Pühad on läbi, kuid pidulikud kleidid vajavad nüüd eriti hoolikat tähelepanu. Õrn siid, sametised jakid ja litritega topid peavad saama teadlikku hoolt, vastasel juhul jääb nende eluiga lühikeseks. Liiga tihti saab kapriissetele kangastele saatuslikuks vale pesu või hooletu kuivatamine ning rõivad, mida võiks kanda veel aastaid, lõpetavad pärast üht hooaega prügikastis. Just nii kasvab märkamatult tekstiilijäätmete mägi planeedil.

Kuna vale pesu või kuivatamisviis võib ka kõige kaunima rõiva hetkega rikkuda, jagab Hõbenõela nominent ja disainer Kristiina Jeromans praktilisi nõuandeid, kuidas hooldada õrnu pidurõivaid. „Elementaarne, ent sageli unustatud asi, on hooldusjuhendi lugemine. Etikett ei ole seal ilu pärast,” nendib Jeromans.

Kuidas hooldada pidulikke materjale?



Samet on luksuslik, kuid kapriisne materjal. Kui hooldusjuhend lubab keemilist puhastust, soovitab Jeromans seda esimese valikuna. Masinpesu korral tuleks valida delicate või käsipesu programm. Rõivas peab olema pahupidi keeratud ning pesta tuleks madalal temperatuuril ja minimaalsete pööretega. „Sametit ei tohi triikida. Selle asemel tuleks toodet õrnalt aurutada pahemalt poolt ning harjata, et taastada kangapind,” toob Jeromans välja.



Litritega rõivad vajavad eriti hellat kohtlemist. „Soovitan ainult käsipesu ja õrna pesugeeli,” ütleb disainer. Enne pesu tuleb rõivas pahupidi keerata. Kuivatamisel ei tohi toodet kindlasti väänata. „Parem on keerata riie rätikusse, lasta liigne vesi imenduda ning seejärel kuivatada rõivas põrandal rätiku peal, et vältida väljavenimist,” soovitab Jeromans.

Ka siidi puhul kehtib põhimõte: vähem sekkumist, rohkem hoolt „Esimene eelistus on keemiline puhastus. Kui see pole võimalik, võib siidi kodus käsitsi pesta õrna pesugeeliga,” selgitab Jeromans. Nagu litrite puhul, tuleks ka siidi kuivatada horisontaalselt rätikul, mitte riputada.

Teadlik tarbimine algab juba ostuhetkel

Pidurõivaste hooldus viib paratamatult suurema teemani – ületarbimine. „Asjade ostmine ainult üheks hooajaks on pikk ja keeruline teema, aga lihtsustatult: vähem on alati parem ja kvaliteet üle kvantiteedi,” ütleb Jeromans. Tema sõnul tasub endalt enne ostu küsida, kas ollakse valmis rõiva eest ka hoolitsema. „Kui inimene pole kindel, et ta saab hooldamisega hakkama või ei viitsi seda teha, siis pole seda eset mõtet ka endale soetada,” lisab ta.

Paranda, hoolda ja suuna õigesse kohta

Tihti visatakse ka riided ära kui neisse on tulnud väike auk või nad on saanud kuidagi viga. Jeromansi sõnul saab väiksemaid parandustöid nagu nööbi kinnitamist, õmbluse tugevdamist ise teha. „Kui oskustest jääb puudu, on alati võimalus pöörduda õmbleja poole. Täna on neid teenuseid juba pea igas suuremas kaubanduskeskuses,” märgib Jeromans. Kui aga rõivas on tõesti nii kahjustatud, et seda enam kanda ei saa, tuleks see viia õigesse tekstiilikogumiskonteinerisse, mitte prügikasti.

Materjal loeb

Üldise soovitusena rõhutab disainer naturaalsete materjalide eelistamist. „Mida vähem eri materjale on ühes tekstiilis kokku kootud, seda lihtsam on seda hooldada,” ütleb ta. Samas möönab Jeromans, et pidulike rõivaste puhul kasutatakse paratamatult rohkem keerukaid materjale. „Sellega tuleb lihtsalt arvestada, et ilu nõuab hoolt.”



Pidurõivad ei pea olema ühekordsed. Õige hoolduse ja teadlike valikutega võivad need rõõmu pakkuda veel mitmetel aastatel. Näiteks on tänapäeval rõivahooldus muutumas üha teadlikumaks ka tehnoloogia abil. Hiljutisel tehnoloogiamessil CES 2026 tutvustas Samsung pesumasinaid, mis suudavad materjali, mustuse astet, pleki tüüpi, olgu selleks siis kohv või moos, ära tunda. Lisaks saavad uued pesumasinad rõiva kaalu arvesse võttes ise sobiva pesuprogrammi valida ning doseerida õige koguse pesuvahendit.