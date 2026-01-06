Herjava elanikud tahavad ühisveevärki ja -kanalisatsiooni

Foto Juhan Hepner

224 Herjava küla elanikku andsid oma allkirja Haapsalu linnavalitsusele saadetud pöördumisele, millega soovivad nad külla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist.

„Herjava külas on osutunud paljude majapidamiste kaevuvesi joogikõlbmatuks, sealhulgas äsja rajatud kaevudes. Veeanalüüside järgi sisaldab puurkaevude joogivesi mittelubatud tasemel coli-baktereid, coli-laadseid baktereid või fluoriidi, mis ei võimalda majapidamistel oma kaevuvett joogiveena kasutada. Reostus on tuvastatud ulatuslikul alal, mis viitab laiemale põhjavee reostusele piirkonnas,” seisab pöördumises.

Kirjas tuuakse välja, et Herjava küla kruntide väiksuse, tihedalt hoonestatud ala ja liigniiske maapinna tõttu ei ole võimalik omapuhastite kasutamine: kõrge põhjavee taseme tõttu imbsüsteemid ei toimi ja nende ehitami