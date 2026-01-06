Janno Randmaa lahkus volikogust

Janno Randmaa. Foto Juhan Hepner

Lääne-Nigula valla valimiskomisjon peatas oma 2. jaanuari otsusega kohalikel valimistel valimisliidus Oma Inimesed volikokku pääsenud Janno Randmaa volitused volikogu liikmena, sest Randmaa valiti 18. detsembril uuesti vallavanemaks.

Randmaale määrati asendusliige, kelleks on Brenda-Marietta Pukk. Pukk sai kohalikel valimistel 28 häält. Janno Randmaa häältesaak oli 110.

Pukk on kasvanud Ristil ja elab viimased seitse aastat Kullamaal. Hariduselt on ta medõde. „Olen veel vanemahoolduspuhkusel aga osalise koormusega töötan Kullamaa-Risti keskkooli Kullamaa õppekohas kooliõena,” ü