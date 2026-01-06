Juhtkiri: supp lahjeneb

Mulluse aastaga kahanes Eesti rahvaarv 5209 inimese võrra. Kui kokkuvõttes elab meid siin taas vähem kui mullu ja veel vähem kui tunamullu, siis ometigi on kohti, kus rahvaarv kasvab. Ootuspäraselt on need kohad Tallinna ja Tartu magalaomavalitsused nagu Harku vald, Rae vald, Kambja vald, Tartu vald ning ühe viimase aja trendina ka – muidugi tänu heale rongiühendusele Tallinnaga – Kohila vald Raplamaal.

Elanike arv kasvab veel väikesaartel Vormsil, Ruhnus ja Kihnus ning vähe suurematel saartel Hiiumaal ja Muhus. Tõmbekeskuse Pärnu lähedust võib arvata Tori valla elanike arvu kasvu põhjuseks; samuti võib Haapsalu lähedus olla üks põhjusi, miks Lääne-Nigula elanike arv pisut suurenes.

Miks mõnes omavalitsuses elanike arv kasvab ja teises mitte, sellele on ühest põhjust tihti siiski ras