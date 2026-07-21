Lapsed käisid Läänemaal jahinduslaagris

Foto: Endrik Raun

Loodus- ja jahinduslaagrisse Haapsalu lähistele Lahevale tulid nädalavahetusel kokku lapsed üle terve Eesti, et õppida tundma loodust, metsloomi ning jahikoeri ja märki lasta.

MTÜ Eesti Jahinaised juhatuse liige Livia Roomets ütles, et reedel õppisid lapsed Kiltsi lennuväljal ja Laheva lasketiirus märki laskma.

Mõni oli Roometsa sõnul isegi nii tubli, et tabas märki võrdselt jahimeestega. Teisel päeval õpiti tundma metsloomi. „Nahkade ja koljude järgi,” sõnas Roomets. Samuti õpiti tundma jahikoeri ning lapsed meisterdasid endale kopra- ja metsseanahast mobiiltelefonihoidja.

Õpiti andma esmaabi