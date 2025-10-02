Jahituristidest on alles jäänud vaid linnukütid

Välismaalastest jahituristid käivad sügiseti Läänemaal peamiselt linde laskmas. Ülejäänud jahiturism on nii siin kui ka mujal Eestis kokku kuivanud.

Kui palju Läänemaal ühe aasta jooksul jahituristi käib, ei ole täpselt teada. Keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialist Indrek Hirs suunas ajakirjaniku statistika saamiseks Eesti jahimeeste seltsi poole. „Nemad väljastavad aastase kehtivusega jahitunnistusi välismaalastele ning neil on ka sellekohane statistika,” lausus Hirs.

„Täpset arvu e