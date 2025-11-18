Linnamäel tutvustati noortele jahindust ja ulukiliha kasutamist

Ulukiliha nädala üritusel said Oru kandi noored reedel Linnamäe arenguseltsi majas kuulda, mida kujutab endast jahindus ja kuidas kasutatakse ulukiliha.

Eestis peeti ulukiliha nädalat tänavu esimest korda ja selles osalesid eripakkumistega paarkümmend toidukohta üle Eesti.

Läänemaa jahindusklubi esimehe Endrik Rauna sõnul sündis ulukiliha nädal Lääne-Euroopa eeskujul. „Peamine mõte on tutvustada ulukitoite ning jahinduse olemust ja tähtsust ökosüsteemis,” selgitas ta.

Ulukiliha on kohalik tooraine

„Ulukiliha on puhas, looduslik ja kohalik tooraine, millest saab toitu valmistada. Samas on jahinduse ülesanne ohjata ulukipopulatsioone, et kõik oleks looduses tasakaalus nii saakloomade kui ka kiskjate mõttes. Tasakaalu hoidmine on üks jahinduse põhifunktsioon. Nii, et inimestel oleks metsast midagi võtta, metsakasvatajad, põllumehed ja lambakasvatajad oleksid rahul, huntidel, ilves