Läänemaal võib küttida neli hunti

Läänemaal soovitakse hunte rohkem lasta kui selleks lubasid anti. Valeri Stšerbatõhh
Keskkonnaamet andis alanud hundijahihooajaks Lõuna-Läänemaale kolm ja Põhja-Läänemaale ühe hundilaskmise loa.

Lõuna-Läänemaa ohjamisala jääb Tallinna-Haapsalu maanteest lõuna poole ning ulatub lisaks Läänemaale otsapidi ka Rapla- ja Harjumaale. Tallinna-Haapsalu maanteest põhja poole jääb koos Vormsi saarega Põhja-Läänemaa ohjamisala. Kokku on kahel alal lubatud küttida neli hunti.

