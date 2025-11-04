Läänemaal võib küttida neli hunti

Kuula artiklit, 3 minutit ja 24 sekundit
Keskkonnaamet andis alanud hundijahihooajaks Lõuna-Läänemaale kolm ja Põhja-Läänemaale ühe hundilaskmise loa.
Lõuna-Läänemaa ohjamisala jääb Tallinna-Haapsalu maanteest lõuna poole ning ulatub lisaks Läänemaale otsapidi ka Rapla- ja Harjumaale. Tallinna-Haapsalu maanteest põhja poole jääb koos Vormsi saarega Põhja-Läänemaa ohjamisala. Kokku on kahel alal lubatud küttida neli hunti.
