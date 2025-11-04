Kohtute liitmine võib viia õigusemõistmise Tallinna

Kohtute seaduse muutmise seaduse üks eesmärke on ühendada kohtuastmed ja kaotada rahvakohtunikud. Pärnu maakohus, mille alla kuulub ka Haapsalu kohtumaja, liitmise plaani ei poolda.

Ühendamine tähendab, et kui praegu on neli maakohut: Pärnu, Tartu, Harju ja Viru, mis kokku tegutsevad 17 eri paigas, sealhulgas Haapsalus, siis edaspidi on kõik üks maakohus. Samamoodi on plaanis üheks liita Tallinnas ja Tartus tegutsevad ringkonna- ja halduskohtud.

„Näeme, et sama astme kohtute liitmine üheks viib õigusemõistmise pealinna,” ütles Pärnu maakohtu esimees Toomas Talv