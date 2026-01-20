Herjava avarii jõuab kohtusse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 31 sekundit
Avarii Herjavas. Foto: politsei- ja piirivalveamet
Kohtupidamine avarii põhjustaja üle algab Haapsalu kohtumajas neljapäeval eelistungiga.
Tunamullu jõulude eel Herjavas noormehe surmaga lõppenud avarii põhjustanud mehe kriminaalasi jõuab kohtusse.
Lääne ringkonnaprokuröri Indrek Kalda sõnul saatis Lääne ringkonnaprokuratuur kohtusse lühimenetluses kriminaalasja, mis käsitleb joobes juhtimise tagajärjel surma põhjustamist.
Kogutud tõendite kohaselt juhtis tänaseks 37aastane mees 2024. aasta 23. detsembri hilisõhtul Ääsmäe-Haapsalu maanteel kaubikut alkoholi- ja narkojoobes. Kaubik kaldus vastassuunavööndisse
