Vormsisse sõitjate arv kahanes

Vormsi liinil sõidab parvlaev Ormsö. Foto: Juhan Hepner

Mullu langes Vormsi ja mandri vahelisel laevaliinil võrreldes aasta varasemaga mõnevõrra nii reisijate kui ka üle mere veetud mootorsõidukite arv. Kuid parvlaevaga veetud jalgrataste arv kasvas tunamullusega võrreldes.

Rohuküla-Sviby laevaliinil haldava ettevõtte Kihnu Veeteed andmetel sõitis 2025. aastal Vormsi ja mandri vahel 76 806 reisijat. 2024. aastal oli neid 77 518, mis tähendab, et langus oli umbes 0,9 protsenti.

Mootorsõidukeid veeti Vormsi liinil mullu 30 903, 2,3 protsenti vähem kui 2024. aastal, mil see arv oli 31 622.

Mullune tulemus oli