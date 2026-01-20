Haapsalu teeb väikeste investeeringute eelarve

Haapsalu linnavalitsus plaanib panustada sel aastal ametnike ja allasutuste töötajate palkadesse. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu tänavune eelarve keskendub suuremate investeeringute asemel linnavalitsuse ja allasutuste töötajate palgakasvule.

Haapsalu linnapea Olavi Seisoneni sõnul ei saa öelda, et ühtki suurt investeeringut tänavu pole. „Suurt-suurt teeremonti pole tulemas,” ütles ta. Seisonen tõi välja ujula rekonstrueerimisega alustamise, mille suurem kulu on plaanitud järgmisse aastasse, pitsikeskuse remondi jätkamise, aga ka kergteede ehituse.

Sel aastal on eelarve ja eelarvestrateegia järgi plaan katt