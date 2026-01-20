Lääneranna plaanib volikogu rändama saata

Lääneranna volikogu esimees Silvia Lotman loodab, et tulevikus peetakse volikogu istungeid valla erinevates paikades. Foto: Juhan Hepner

Seni on Lääneranna volikogu istungite traditsiooniline toimumiskoht olnud vallamaja Lihulas, kuid volikogu esimehe Silvia Lotmani sõnul on uue võimuliidu soov hakata pidama istungeid valla eri piirkondades.

„Oleme vaadanud, et nii Lõpel kui ka Virtsus on kindlasti selleks piisav internetiühendus. Vaatame, kas teha istung Lõpel või Virtsus juba veebruaris või märtsis,” rääkis Lotman.

„Tahaks hakata mööda valda käima. Naabervaldades on head näited olemas,” lisas ta. Näiteks Lääne