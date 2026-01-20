Politsei kogus kaamerate abil üle poole miljoni euro

Kuula artiklit, 3 minutit ja 38 sekundit
Mobiilne kiiruskaamera Paliveres. Foto: Urmas Lauri
Mullu tuvastasid kiiruskaamerad Läänemaal 2000 rikkumist enam kui 2024. aastal ja trahviraha koguti aasta varasemast kaks korda rohkem: üle poole miljoni euro.
„Läänemaa kahel peamisel maanteel – Ääsmäe-Haapsalu ja Risti-Virtsu maanteel – on kiiruskaamerate tuvastatud rikkumiste arv ligi kolmandiku võrra kasvanud,” ütles politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss.
Statsionaarsete kiiruskaameratega tuvastatud rikkumiste arv jäi samasse suurusjärku nagu aasta varem. Rikkumiste arvu kasv tuli mobiilsete kaamerate arvelt.
Kokku tuvastasid
