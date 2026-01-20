Läänemaa ettevõtjad esindavad Eestit Berliinis

Linnamäe lihatööstuse tooted messil Grüne Woche. Foto: Linnamäe lihatööstus

Maailma suurimal toidu- ja põllumajandusmessil Grüne Woche Saksamaa pealinnas Berliinis tutvustavad oma toodetega Eestit ka Läänemaa ettevõtted Linnamäe lihatööstus ja osaühing Väike Värvu.

Põllumajandus- ja kaubanduskoja (PKK) ekspordi ja kvaliteedijuht Janne Viisma ütles Lääne Elule, et 31 aastaga, mil koda on Eesti tooteid Grüne Woche messile viinud, on kujunenud välja komme, et sakslase seas populaarsed osutunud tooted võetakse ka järgmisel korral messile kaasa. Tema sõnul on Eesti väljapanekus umbes 80 protsenti end juba tõestanud too