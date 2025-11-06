Linnamäe lihatööstus jättis selja taha heitliku aasta

Kuula artiklit, 2 minutit ja 29 sekundit

Oktoobri lõpus esitatud majandusaasta aruande järgi kasvas Linnamäe lihatööstuse käive vaatamata heitlikele oludele aastaga 2,5 protsenti 11,2 miljoni euroni.

Koos käibega kasvas ka kulu. Suuremast käibest hoolimata jäi kasum 43 protsenti mullusele alla ning oli 0,33 miljonit eurot võrreldes aasta varasema 0,58 miljoniga.

Linnamäe lihatööstuse tegevjuhi