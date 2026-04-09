Lapsed tegid häirekeskusse kõnesid

Hädaabikõne. Foto: Juhan Hepner

Haapsalu kesklinnast tegid lapsed mitme nädala jooksul ligi 200 kõnet häirekeskusesse. Kõnede tulv on küll lõppenud, kuid neid teinud lapsi politsei ei tuvastanud.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Indrek Tohter ütles, et pärast sotsiaalmeediasse ja lasteaedadesse edastatud teateid lõppesid mitu nädalat kestnud kõned.

Tohtri sõnul saabusid kõned enamasti õhtuti kella 17 ja 20 vahel, harvem ka hommikuti. „Ilmselt oli tegu lastega,” ütles Tohter. Seda järeldas politsei tõigast, et häirekeskuses kuuldi kõnedes lalinat, kuid jutust polnud võimalik aru saada.

