Haapsalu idamaine tants tähistab teist kümnendit

Laupäeval esinemisega 20. sünnipäeva tähistav idamaise tantsu ansambel Iiriseõied naasis hiljuti kultuuri- ja tantsureisilt Marokosse.

„See oli meie esimene reis rühmana. Oli väga intensiivne: külastasime erinevaid piirkondi, nägime Maroko maaelu,” rääkis ansambli juhendaja Kairi Reinvee. Maroko oli reisisiht sel põhjusel, et paljud tantsud grupi repertuaarist on pärit Põhja-Aafrikast ja mitu just Marokost.

„Saime sealt isiklikuma elamuse, osalt sellegi pärast, et meil on seal kontaktid. On suur asi, kui keegi vastu võtab,” ütles Reinvee. Marokost kaasa toodud berberi rahvariideid saavad haapsallased Iiriseõite tantsijate seljas sünnipä