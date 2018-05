Kuldse karika võitnud T–Stuudio annab täna Haapsalus kontserdi

Haapsalus tantsuõpet pakkuv T-Stuudio saavutas läinud nädalavahetusel üle-eestilisel tantsuvõistlusel Kuldne Karikas kõrge tunnustuse. Loovtantsu kategoorias vanuseastmes 3.-6. klass pärjati T-Stuudio tants “Omailm” karika ja kolmanda kohaga. Täna kell 19 annavad nad Haapsalu kultuurikeskuses kontserdi.

T-Stuudio eestvedaja Mairi Grossfeldt ütles, et Kuldne Karikas on osalejaterohkeim tantsufestival Eestis. „Varem oleme rohkem olnud Koolitantsu lainel, aga eelmisel aastal kutsuti meid esimest korda Kuldsest Karikast osa võtma. Läks hästi ja ka tänavu läks hästi,“ sõnas ta.

Võistluse suurejooneline finaal toimus 11.-13. mail Tartus. Finaalis võistlesid mitmetest eelvoorudest edasipääsenud tantsud. Haapsallastelt jõudis eelvoorudest finaali tants „Omailm“, mille koreograaf on Karoline Suhhov. „Kuusteist 3.-6. klassi tüdrukut tantsisid ja nii hästi, et said kolmanda koha,“ tunnustas Grossfeldt.

„Omailm“ annab mõista, et ümbritsevast ilmast tähtsam on oma sisemine ilm ja kui see on korras, teeb see ka ümbritseva paremaks, kirjeldas ta tantsu.

Täna õhtul kell 19 annab T-Stuudio kultuurikeskuses tantsukontserti “Kasatšokist svingini”. Esitamisele tuleb nii Kuldse Karika kui ka Koolitantsu finaali pääsenud tantsud ja kõik muu, mida hooaja vältel on õpitud. Pilet on 5 eurot, koolieelikutele tasuta.