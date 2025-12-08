Lääneranna vallavanemaks sai Tarvi Sits (parandatud 21.21)

Lääneranna vallavolikogu valis oma teisel istungil uueks vallavanemaks Tarvi Sitsi, kelle poolt olid kõik 17 kohal olnud vallavolikogu liiget. Volikogu valis ka kaks vallavalitsuse liiget: Henrik Raave ja Eda Männilaane.

Vallavanema valimistel esitas Isamaa nimekirjas kandideerinud Sitsi kandidatuuri volikogu esimees Silvia Lotman. Hardi Pikkmets (Lääneranna Rahva valimisliit) esitas samale kohale Meelis Malga (EKRE), k