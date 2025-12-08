Lääneranna vallavanemaks sai Tarvi Sits (parandatud 21.21)

Kuula artiklit, 2 minutit ja 10 sekundit
0:00 / 2:10
Lääneranna vallavolikogu valis oma teisel istungil uueks vallavanemaks Tarvi Sitsi, kelle poolt olid kõik 17 kohal olnud vallavolikogu liiget. Volikogu valis ka kaks vallavalitsuse liiget: Henrik Raave ja Eda Männilaane.
Vallavanema valimistel esitas Isamaa nimekirjas kandideerinud Sitsi kandidatuuri volikogu esimees Silvia Lotman. Hardi Pikkmets (Lääneranna Rahva valimisliit) esitas samale kohale Meelis Malga (EKRE), k
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam