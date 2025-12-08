Läänemaa JK tunnustas silma paistnud mängijaid

Kuula artiklit, 1 minutit ja 28 sekundit

Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskonna jaoks oli 2025. aasta viimase kuue hooaja raskeim ning päädis kõrgemast liigast välja langemisega. Uuel hooajal tullakse platsile teise liiga A-tasandil.

Erandikes oludes, kus periooditi oldi ilma peatreenerita, suudeti hooaeg siiski lõpuni mängida. Seetõttu väärivad tänu ja tunnustust kõik mängijad, kes meeskonna eest väljas olid.

6. detsembril võttis esindus