Vormsi sai taas uue kultuurijuhi

Randy Peiker. Foto: erakogu

Kuu aega ametis olnud ja ootamatult töölt lahkunud Kristel Anja-Palmi järel palkas Vormsi vallavalitsus uueks kultuurijuhiks Rae valla kunagise kultuurispetsialisti Randy Peikeri.

Peiker ütles Lääne Elule, et on kunagi Vormsis küll käinud ja paik talle meeldib, aga muud seost tal saarega ei ole. „Kirik, rõngasristid, kaunis loodus ja palju metsa – kõike seda tean saare kohta,” ütles Peiker.

Vähemalt esialgu Peiker saarele paikseks ei jää, vaid sõidab Tallinna ja Vormsi vahet ning töötab ka kodust. „Esialgu on nii. Eks pärast paistab, mis saab,” ütles Peiker.

Artikkel jätkub peale reklaami

1977. aastal sündinud Peiker on laulnud RAMi poistekooris ja töötanud lauljana Estoni