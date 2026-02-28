Haapsallane peab juba ligi 30 aastat lugemispäevikut

Viive Etverki tunneb vähemalt nägupidi iga kultuurimaias haapsallane. Foto: Kaire Reiljan

90aastane haapsallane Viive Etverk loeb keskmiselt 70–80 raamatut aastas ja on viimased peaaegu kolm kümnendit pidanud lugemispäevikut.

Esimese sissekande tegi Etverk lugemispäevikusse 1998. aastal, kui oli Virumaal ema hooldamas. Raamatukogu seal ei olnud, küll aga oli lähedal elaval vennal kodus palju raamatuid, mida lugeda. Sest ega siis lugemata saanud olla.

Kord tuli vend jälle raamatupakiga, kus oli mitu teost, mida Etverk oli juba lugenud. „Siis vend ütleski, et tema ei jõua meeles pidada, mis on loetud. Kirjutagu ma üles,” meenutab Etverk. Nii sai.

Esimene autor, kelle ta millalgi 1998. aasta keskpaigas päevikusse kandis, oli Jüri Remmelgas (1906–1982) oma kolme teosega. Need olid „Tuline värav”, „Kolm kuuske” ja „Igavesti”. Praeguseks on päevikus täpselt 2093 sissekannet.

Esialgu märkiski Etverk üles vaid pealkirja ja autori, aga mida aeg edasi, seda pikemaks siss