Läänemaa raamatud jõudsid kauneimate hulka

„Elame veel! Hans Alver juuniori päevik Siberi küüditamisajast 1941–1949” on üks ilusamatest raamatutest. Foto: Juhan Hepner

Eesti veerandsaja kõige ilusama raamatu hulka jõudis kaks Läänemaaga seotud raamatut – eesti rahva muuseumi (ERM) näituse „Rannarootslased. Estlandssvenskar” kataloog ning „Elame veel! Hans Alver juuniori päevik Siberi küüditamisajast 1941–1949”.

Kataloogi „Rannarootslased. Estlandssvenskar” kujundasid Marje ja Martin Eelma graafilise disaini büroost Tuumik Stuudio. Žürii hinnangul oli tegemist väga põneva kujunduse ja keerulise trükitehnoloogiaga raamatuga.

Graafiline disainer Marje Eelma ütles Lääne Elule, et ERMiga on Tuumik koostööd teinud varemgi. „Kui tuleb pakkumine, on võimalust ja sisu innustab, püüame ikka ette võtta,” sõnas ta.

