Nakkushaiguste levik on pidurdumas

Kuula artiklit, 0 minutit ja 58 sekundit
0:00 / 0:58
Nakkushaigused on taandumas. Foto: Malle-Liisa Raigla
Terviseameti andmetel on Läänemaal gripi ja ägedate respiratoorsete haiguste levik veelgi vähenenud, peamiselt ägedate nakkushaiguste vähenemise tõttu.
Eelmisel nädalal tuvastati Läänemaal 21 gripijuhtu, mida on veidi vähem kui nädal varem, kui tuvastati 27 nakatunut ning ligi poole vähem kui kuu esimesel nädalal.
Hooaja algu
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam