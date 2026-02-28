Nakkushaiguste levik on pidurdumas

Malle-Liisa Raigla

Perearstide sõnul on grippi haigestunute hulk suurem, kui terviseameti andmed näitavad. Foto: Malle-Liisa Raigla
Nakkushaigused on taandumas. Foto: Malle-Liisa Raigla

Terviseameti andmetel on Läänemaal gripi ja ägedate respiratoorsete haiguste levik veelgi vähenenud, peamiselt ägedate nakkushaiguste vähenemise tõttu.

Eelmisel nädalal tuvastati Läänemaal 21 gripijuhtu, mida on veidi vähem kui nädal varem, kui tuvastati 27 nakatunut ning ligi poole vähem kui kuu esimesel nädalal.

Hooaja algu

