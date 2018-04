Saaremaal levivad leetrid, haigestunud on ka üks lasteaiakasvataja

Eile sai terviseametist kinnituse möödunud nädala lõpus Saarte Hääleni jõudnud teave, et Valjalas levivad leetrid, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Möödunud reedel jõudis toimetuseni Valjalas leviv kuuldus, et alevikus levivad leetrid ning nakatunud on vähemalt kolm inimest – lasteaialaps, tema isa ja lasteaiaõpetaja.

Lasteaiast ega Valjala perearstilt Merike Rüütlilt Saarte Hääl reedel sellele kuuldusele kinnitust ei saanud.

Ka terviseamet ei saanud leetrite-kuulduse tõele vastavust reedel veel kinnitada, küll aga tegi seda eile lõuna paiku. Teavet, et nakkus alevikus tõepoolest levib, kinnitas terviseamet eile ennelõunal.

“Just äsja saime Saaremaalt saadetud proovidele laborist kinnituse, et jah, Saaremaal levivad leetrid, tegu on kohaliku levikuga,” ütles terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri. “Praeguseks on kinnitust saanud, et haigestusid üle 40-aastane mees ja üle 50-aastane naine, kelle haigestumine ei ole seotud reisimisega ja kelle vaktsineerimisstaatus on teadmata.”

Sel aastal on Saaremaal laboratoorse kinnituse saanud kokku neli leetrite haigusjuhtu. Märtsi lõpus – aprilli alguses registreeriti Saaremaal kaks omavahel seotud leetrite juhtu. Haigestunud on täiskasvanud mees ja naine. Esimesena haigestunu sai nakkuse reisil olles, teine nakatus tõenäoliselt esimese haigestunuga suheldes.