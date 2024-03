Veebruaris diagnoositi Harjumaal üle mitme aasta Eestist leetrinakkuse saanud inimene. Viimastel aastatel on leetreid kaasa toodud reisidelt, mullu juhtus seda neljal korral.

Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtini sõnul on leetrid Euroopas taas pead tõstmas. Haigestumisi on märkimisväärselt Venemaal ja Ukrainas. „Praegu on kõige hullemas seisus Rumeenia enam kui 2000 leetrihaigega. Seal on haigus paraku kaasa toonud ka surmajuhtumeid,“ ütles Märtin.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!