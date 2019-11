Saaremaa saab esimest korda ajaloos elektritoidet läbi kaabli

Orissaare ja Muhu vahele paigaldati Saaremaal elektritoidet võimaldavad maakaablid, vahendas Saarte Hääl.

“2. oktoobril 2019. a pingestasime Väikeses väinas Muhu-Orissaare vahelise merekaabli, mis tõstab elektri varustuskindlust Saaremaal ja Hiiumaal. Kogu projekt valmis aasta varem lepingus näidatud tähtajast,” kirjutas kirjutas projektijuht Meelis Uudmäe AS Connecto kodulehel.

Projekti käigus paigaldati Orissaares 1230 m ja Muhus 760 m maakaablit ning 4670 m merekaablit. Meres tuli kaabel paigaldada ettekaevatud kaevikusse 1,5 m sügavusele ja kaevetöid tehti spetsiaalsete ujuvate ekskavaatoritega. “Töid raskendas asjaolu, et Väikeses väinas on veetase kohati kõigest ca 40 cm ja kõige sügavamas kohas ca 3,8 m. See tähendas, et paigaldust ei saanud teha otse laevalt ja kogu merekaabli lõik tuli kohale ujutada patjadel. Kaabel kaalus kokku 308 tonni (66kg/m),” märkis projektijuht. “Samuti on merekaabel Eesti mõistes unikaalne, kuna ühes kaablis on koos kolm 110kV faasi ja 48-kiuline optikakaabel.”