Enna Haapsal – tüdruk nagu orkester

Kaheksa-aastane Enna Haapsal on veendunud, et igaühe jaoks on õige raamat, lihtsalt terve hulk lapsi ei ole seda üles leidnud. Foto: Juhan Hepner

Andres Ammase fondi väikese lugeja stipendiumi pälvinud Enna Haapsali käest ei pea paljuks varsti nõu küsida isegi lastekirjanduse uurijast raamatukoguhoidja Krista Kumberg.

Enna loeb nädalas läbi kolm-neli teost, nii et igaüks võib ise kokku lüüa, mitu raamatut kohe üheksa-aastaseks saav tüdruk lugenud on. Lugema õppis ta kolmeaastaselt ja kuidagi iseenesest. Ei Enna ise ega tema ema Epp Nelis mäleta, kuidas just, aga vaeva ja valu sellega küll ei nähtud.

Esimene raamat, mille ta läbi luges, oli Epp Annuse „Uku ja kaelkirjak” trükitähtedes. Praeguseks on Enna lugemus muljet avaldav, nii et lastekirjanduse esiuurija Krista Kumberg võtab teda kui peagi võrdväärset. „Varsti on ta hea abiline, kelle ekspertarvamus kulub ära,” ütleb Kumberg.

Artikkel jätkub peale reklaami

Selge see, et Enna elu ei koosne vaid raamatutest, see oleks ikka täitsa imelik. Ta