Kelia Sara Cleux – raamatukogus üles kasvanud

Andres Ammase fondi väikese lugeja stipendiumi pälvinud Kelia Sara Cleux käib raamatukogus iga päev, et end tugitoolis mõnusasti kerra tõmmata ja raamatusse sukelduda.

Kui Kelia loeb, siis ei heiduta teda miski, löögu ümberringi või välku ja kõmagu kõu. Tüdruk lihtsalt unustab kõik enda ümber. „Ta võib siin istuda, tugitoolis kerra tõmbunud, olgu ümberringi mis tahes. See võime loo sisse minna – tal on see olemas,” ütleb Haapsalu lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts.

Mis oli ka üks põhjus, miks just Kelia stipendiumi sai. Tema süvenemisvõime on aukartust äratav. Ta ei loe sugugi kõike. Kui ikka ei passi või mis kõige tähtsam – algus venib, siis jätab tüdruk raamatu täie rahuga sinnapaika. Ega aega ole raisata, et neelata kõike, mis ette satub. Tähtis pole loetu