Emily Cramer – tüdruk, kes unustab end raamatusse

Andres Ammase fondi väikese lugeja auhinna pälvinud Emily Cramer mängib flööti ja korvpalli ning loeb aastas läbi endakõrguse virna raamatuid.

Teisipäeval on Haapsalu lasteraamatukogu siginat-saginat täis nagu sipelgapesa – Lassemaia detektiivibüroo tegutseb. Lasse, kapsas, kits ja hunt tuleb üle jõe viia ja salakirja võti üles leida.

Üheksa-aastane Emily Cramer, Andres Ammase fondi väikese lugeja auhinna vastne laureaat, on Martin Widmarki Lassemaia sarja otse loomulikult läbi lugenud, aga rohkem meeldivad talle Harry Potter, Astrid Lindgren ja Oskar Luts. Julgeksin pakkuda „Nukitsameest”, aga Emily on läbi lugenud „Kevade”, „Suve”, „Sügise” ja isegi „Talve”. „Tema on selline tüdruk, kes loeb tublisti üle ea,” ütleb Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg. – „Saabub, sukeldub riiulite vahele ja väljub sealt suure kuhjaga,” ütleb raamatukoguhoidja Grete Nootre. Kui aasta jooksul loetud raamatud ülestikku laduda, siis oleks virn kõrgem kui tüdruk ise. Mullu laenas Emily lasteraamatukogust ei vähem ega rohkem kui 116 raamatut. Ja pole need mingid vihud – ikka korralikud paksud raamatud.

„Tema on nii tore tüdruk – nagu päike,” ütleb Kumberg. Päike teatavasti paistab valimata kõikide peale ja üheksa-aastane Emily ei pelga ka (raamatukogu)tädidega juttu ajada – ikka raamatutest.

