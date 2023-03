Hannes Rumm: kui Haapsallu tuleks tank T-72?

Kuidas te suhtuksite sellesse, kui järgmisel nädalal seisaks näiteks Haapsalu linnuse väravate ees puruks lastud vene tank T-72?

Seesama, mida kaitseministeerium eksponeeris eelmisel nädalal Tallinnas Vabaduse väljakul. Ütlen kohe, et see küsimus on oletuslik, sest vähemalt esimeses ringis ei kuulunud Haapsalu nende linnade sekka, kellele tanki eksponeerimist pakuti.

Kahjuks osutus see, kuidas Eesti inimesed tanki eksponeerimisse suhtuvad, Eesti riigi strateegilise kommunikatsiooni eest vastutavate poliitikute ja ametnike jaoks ebameeldivaks üllatuseks.

Aga alustan isiklikust kogemusest. Käin kord kuus ERRi venekeelse Raadio 4 saates, milles analüüsitakse valeinfo levikut. Selle saate kõige huvitavam osa on raadiokuulajate kõned, sest seal kuuleb pea iga kord mõnd pesuehtsat vatnikut.

