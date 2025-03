Anneli Aken: et luua, pean olema rõõmus ja õnnelik

Tänavuse Andres Ammase stipendiumi saanud Anneli Aken on rahutu hing, kes on end tõestanud mitmel alal ning pendeldanud Haapsalu ja Euroopa vahel.

Kõik see, millega Anneli Aken on aja jooksul tegelenud, paneb küsima, kelleks ta end kõige rohkem peab – õpetajaks, muusikuks, teatriinimeseks või kultuuriametnikuks. „Ma ei tea, ma pole seda enda käest kunagi küsinud,” vastas ta ja lisas, et tegelikult polegi neid alasid võimalik üksteisest eraldada.

Aken meenutas, et kunagi, järjekordse töökohavahetuse puhul saatis Andres Ammas talle sõnumi, mis siiani meeles. „Ta kirjutas, et armas sõber, tunnen sinuga hingesugulust, sest ka sind ei rahulda miski, mis juba selge, ja tegelikult sa kogu aeg nagu natuke otsid,” meenutas Aken.

„See on kummaline, olen asju teinud nagu vales järjekorras,” ütles Aken. Keskkooli järel klassiõpetajaks õppinud Aken jõudis õpitud eriala juurde päriselt alles koroonaajal, kui temast sai Palivere kooli õpetaja. Praegu töötab ta Laulasmaa koolis asendusõpetajana, mis tähendab, et peab samuti olema valmis andma tu