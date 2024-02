Inger Hein: noh, kui koju tulen, siis raamat lahti!

Andres Ammase fondi väikese lugeja auhinna pälvinud Inger Hein õppis kolmeaastaselt lugema ja sellest ajast peale pole ta raamatut käest saanud.

Ei ole asja, mida üheksa-aastane Inger ei teeks. Ta laulab Canzone kooris, tantsib T-Stuudios ja käib Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringis. Kuidas ta selle kõige kõrvalt jõuab veel lugeda? „Noh, kui koju tulen siis raamat lahti!“ ütleb Inger. 5. ja 6. jaanuaril, need kuupäevad on tüdrukul täpselt meeles, sest selliseid päevi elus naljalt ette ei tule, neil päevil Inger ei lugenud. Aga siis oli ta viirusega maas. Nutitelefoni Inger ei näpi. „Mitte et meie teda kuidagi piiraks,“ ütleb Ingeri ema Laura Hein. Tüdrukut lihtsalt ei huvita. „Raamat on kõvasti põnevam kui telefon või arvutimäng,“ ütleb Inger.

