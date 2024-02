HÕFFi avamisel laulavad mootorsaed

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avamine läheb tänavu ajalukku, kui esimest korda jõuab ekraanile selle aasta – aga võimalik ka, et kogu siinse filmiajaloo – kõige pöörasem film.

„Kui teie kõrvadele kõlab hästi kombinatsioon „Texase mootorsaemõrvad”, Monty Python, South Park, Edgar Wright ja… „Les Misérables”, siis „Mootorsaed laulsid” lööb teid täielikult jalust,” tutvustab verivärsket filmi, mille piletid on tänasest müügil, HÕFFi kataloog.

Tegu on pea kahetunnise muusikalise õuduskomöödiaga, mida selle autor Sander Maran nimetab ise häbituks action-õudus-muusikal-komöödiaks.

Üks krutskeid täis verine mootorsaemõrtsukas keerab värske armastajapaari elu pea peale ja nii saab alguse hullumeelne seikluste rägastik.

Kamaluga üle võlli nalja ja rupskiooperlikku vägivalda, sulnist romantikat ja kummitama jäävaid laule – veidrust jagub selles hea-hea ja nii-halb-et-hea piirimail kõndivas filmis igale maitsele.

Armastajaid mängivad Karl-Joosep Ilves ja Laura Niils, mootorsaemõrtsukana astub üles HÕFFi kunagine tegevjuht Martin Ruus ja tema ema kehastab Rita Rätsepp. Teistes osades Janno Puusepp, Ra Ragnar ja Henryk Johan Novod, Rasmus Merivoo, Maria Reinup ja paljud teised vähem või rohkem tuntud inimesed. Lauluhäälega on panustanud ka Koit Toome.

Filmil on ebatavaliselt pikk valmimislugu – võtete algusest ekraanile jõudmiseni kulus minimaalse eelarve juures kokku kümme aastat.

„See on minu kireprojekt,” nagu ütleb 33-aastane autor ise, kellele see on pika filmi debüüt. Tema tuntuim lühifilm „Curiosity Kills” ehk „Uudishimu tapab”, mis valmis Balti filmi- ja meediakooli tudengitööna, osales aastatel 2012–2015 sadakonnal rahvusvahelisel festivalil ja võitis ka hulga auhindu.

„Mootorsaed laulsid” tegemise üheks ajendiks on ka Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival, mille püsikülastajaks Maran andunud žanrifilmide fännina on ja kus see pidi välja tulema juba 2014. aastal.

Tänavune HÕFFi avatseremoonia, mille ühe osana jõuab ekraanile ka avafilm ja mille pileteid saab osta alates tänasest, leiab aset reedel, 26. aprillil kell 19 Haapsalu kultuurikeskuses.

Sellel kõlavad muuhulgas Kai Tarmula lavastatud muusikalist „Kuidas kuningas kuulsaks kippus” pärit laulud, mida esitavad Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Antti Kammiste juhitava vilistlasansambli saatel.

Etteaste on pühendatud laulude autorile, legendaarse telelavastuse „Kuidas kuningas kuu peale kippus” heliloojale Peeter Volkonskile, kes saab kätte HÕFFi tänuauhinna.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 26.–28. aprillini Haapsalu kultuurikeskuses.

Kogu kava kuulutatakse välja 8. aprillil.