Haapsalus on jalgrattureid, kes talve ei pelga

Margus Nerman teeb jalgrattaga tööle tulles linna peal vähemalt 15 minutise ringi. Foto: Juhan Hepner

Külm talv ei tähenda, et kõik ratturid hoiavad oma sõiduvahendit kevadeni garaažis või esikus. Ohutu talvine sõit eeldab aga ilmaoludega arvestamist ja võimalusel ka naelrehvide kasutamist.

Paralepa jalgrattaklubi kauaaegne liige Margus Nerman sõitis varem rattaga maist novembrini, aga paari aasta eest läks nii, et tema rattahooaeg ei saanudki läbi. „Talv oli selline [pehme] ja mõtlesin, et sõidan nii kaua, kui saab. Selgus, et saab sõita talve läbi,” ütles ta. „Kui naelrehvid on all, ei pea eriti kartma ka kukkumise pärast. Selle kahe ja poole aasta jooksul olen kukkunud ainult ühe korra ja siis ka oma lollusest,” rääkis Nerman.

„Tavaliselt sõidan talvel rattaga tööle ja koju tagasi. Praegu väga palju ei sõida, nädalas ehk 100–150 kilomeetrit,” ütles Nerman. Tal on reegel, et sõit ei tohi kesta alla 15 minuti. „Elan Uuemõisas ja jõuan rattaga tööle tegelikult liiga