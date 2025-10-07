Jalgratturid pole pimeduseks valmis

Kuula artiklit, 3 minutit ja 49 sekundit

Esmaspäeva hommikul Haapsalu koolide juures jalgrattureid kontrollinud politseinikud pidid tegema kõige rohkem märkusi puuduvate tulede ja helkurite kohta. Reid viis politseinikud linna algkooli ja põhikooli juurde, kus kontrolliti, kas lapsed sõidavad kooli kõigile nõuetele vastavate jalgratastega.

„Üldiselt on pilt üsna hea,” ütles Haapsalu politsei