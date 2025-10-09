Suitsetavaid noori on varasemast raskem tabada

Juhan Hepner

Noored saavad omale veibi sageli just täisealiste sõprade käest. Foto: Juhan Hepner

Haapsalu politseijaoskonna töötajad kontrollisid teisipäeval mitme kooli juures, kas noored suitsetavad. Kedagi tabada ei õnnestunud, kuid see ei tähenda, et noored on tubakast priid.

Erariietes politseinikud käisid noortel silma peal hoidmas kolmes paigas: Kullamaa kooli, Ridala põhikooli ja Haapsalu põhikooli ümbruses.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema

