Läänlased ei kipu suitsuandureid kasutama

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Juhan Hepner
Suitsuandur. Foto: Juhan Hepner

Päästeameti eelmisel nädalal tehtud kontrollreid tuvastas nõuetekohased suitsu- ja vingugaasiandurid Läänemaal palju vähemates kodudes kui Eestis keskmiselt.

Lääne regiooni ohutusjärelevalve büroo nõuniku Jaak Jaanso sõnul olid Läänemaa tulemused regioonis (Hiiu-, Lääne-, Saare-, Pärnu-, Rapla- ja Järvamaa) kõige kehvemad. Tema hinnangul puudub suitsuandur enamasti teadmatusest, kuid näitab hoolimatust nii enda kui ka tei

