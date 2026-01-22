Kohus hakkab Herjava avariid uurima märtsi lõpus

Kaubik sõitis vastassuunavööndisse ja põrkas kokku sõiduautoga. Foto: politsei- ja piirivalveamet

Veidi enam kui aasta eest jõululaupäeva eel Herjavas noormehe surmaga lõppenud avariid asub kohus lühimenetlusena arutama 31. märtsil.

Neljapäeva hommikul lepiti eelistungil kokku, et asja arutamiseks kulub üks istungipäev. Kuna süüdistatava Andrei Škenini emakeel on vene keel, kaaluti ka tõlgi vajadust. Tõlgi kaasamine võib aga istungit pikendada ja varuistungipäevaks võeti ka 1. aprill.

Lisaks juhtunule arutab kohus ka tsiviilhagisid. Kannatanutele on küll kindlustus maksnud 15 000 eurot, kuid kannatanute esindaja Indrek Sirk ütles, et kohus peab otsustama, kas see summa on piisav või peaks olema suurem. „Faktilist vaidlust pole. Küsimus on, milline on õiglane summa,” ütle