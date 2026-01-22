Marika von Kühn sai kogukonna eestvedaja stipendiumi

Marika von Kühn. Foto: Juhan Hepner

Sihtasutus Läänemaa andis teada, et kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSK) kogukonna eestvedaja stipendiumi pälvis teiste seas ka Haeska kandi eestvedaja Marika von Kühn.

Marika von Kühn paistab silma aktiivse tegutsemisega Haeska kogukonnas ning koostöövõrgustikes, ning tal on põnevaid ja selgeid plaane Haeska piirkonna ning lähikülade koostöö arendamisel, pöörates erilist tähelepanu noorte kaasamisele ja nende aktiivsuse tõstmisele, teatas sihtasutus.

KÜSKi kogukonna eestvedaja stipendiumi konkursile esitati üle Eesti 36 kogukonna soovituskirjaga taotlust ja stipendiumi sai