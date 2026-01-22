Lääneranna opositsioon kritiseeris abivallavanema sõiduhüvitist

Lääneranna abivallavanem Henrik Raave. Foto: Juhan Hepner

Lääneranna volikogu kinnitas oma neljapäevasel istungil kolmeliikmelise vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu. Lisaks vallavanem Tarvi Sitsile kinnitati vallavalitsuse liikmetena abivallavanem Henrik Raave ja valla finantsjuht Eda Männilaan. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine jäi selle aasta algusessse, sest see nõudis eelmise aasta lõpus kõigepealt valla põhimääruse muutmist.

Ühtlasi määras volikogu nüüd ka abivallavanema töötasu, milleks sai 3000 eurot kuus. Võrdluseks saavad näiteks Lääne-Nigula abivallavanemad praegu 2300 eurot kuus, mis peaks, kui