Galerii: Riin Palloni maalid kutsuvad rändama alateadvuse radadel

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Riin Pallon avas Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis isikunäituse „Rändavate kujutluste kajad”, kus piir reaalsuse ja kujutelma vahel hägustub.

Augusti alguseni hoovigalerii seinad vallutanud Rapla kunstniku Palloni sumedates pastelsetes toonides maalid viivad külastaja alateadvuse ja filosoofiliste mõttekäikude radadele. Nii mõnigi Haapsalu näituse töödest on ilmavalgust näinud juba varem.

Magnooliad, alpikannid ja kallad, maastik ja merevaated – selle kõik on Pallon lõuendile kandnud talle omases unenäolises ja sürrealistlikus maalimislaadis. Ainult vaata ja mõtiskle