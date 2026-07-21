Festival, mis hoiab esinejaid ja publikut

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Tänavu seitsmendat korda Haapsalu lossihoovis toimunud TAFF:fest on pidu, kus tunnevad ennast hoitult nii esinejad kui ka publik.

TAFF:festi on algusaegadest peale iseloomustanud tugev kogukonnatunne – astud väravast sisse ja kohe on hea olla. Kogu logistika on korraldajail läbi mõeldud – pikki sabasid kuskil ei ole, söökide-jookide hinnad on mõistlikud, kõigil on ruumi ning lapsed ja neljajalgsed lemmikud ei ole mitte ainult lubatud, vaid oodatud. Näib, et sama hästi kui publik on