Jahindusklubi ühisjahil kütiti kolm põtra

Läänemaa jahimehed kogunesid laupäeva hommikul Riguldisse, et pidada järjekorras juba kolmandat jahiseltside ühist põdrajahti.

Läänemaa jahindusklubi korraldatav jahihooaja alguse ühisjaht on juba traditsioon. Esimest korda koguneti ühiselt hooaega alustama 2021. aastal Haapsalu jahiseltsi maadel, teist korda mullu Palivere jahiseltsi eestvedamisel ja nüüd olid jahi korraldajaks Riguldi jahimehed.

Ajujahihooaeg algas küll juba 1. oktoobril, kuid Läänemaa jahindusklubi eestvedaja Endrik Rauni sõnul jäi tänavune ühisjaht oktoobrikuu lõppu, sest jahiseltsid tahavad avajahi ikka oma kodus teha. „Kui oma jaht on tehtud, on natuke rohkem aega, et seltside ühisjahil osaleda,“ ütles ta.

Läänemaa jahi